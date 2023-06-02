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Sivas'ta Özel Eğitim Öğrencilerinden Şiir Dinletisi

Sivas'ta Özel Eğitim Öğrencilerinden Şiir Dinletisi

Eğitim Haberleri

Sivas'ta Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslekokulu öğrencileri tarafından 'Burası Düşler Diyarı' adıyla şiir dinletisi düzenlendi. Programda Halk ozanı Aşık Veysel ve Sivaslı ozanlara ait şiirler seslendirildi.

Sivas'ta özel eğitim öğrencileri tarafından "Burası Düşler Diyarı" adıyla şiir dinletisi düzenlendi.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslekokulu tarafından düzenlenen şiir dinletisi Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Halk ozanı Aşık Veysel'in kısa tanıtım filmiyle başlayan programda, Aşık Veysel ve Sivaslı ozanlara ait şiirler özel eğitim öğrencileri tarafından seslendirildi.

Okulun müdürü Süleyman Güler, yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrenciler ile davetlilere teşekkür etti.

Etkinliği İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, sendika başkanları ve okul müdürleri ile veliler izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Eğitim

Necip Fazıl Kısakürek Ahmet Kutsi Tecer Sivas Eğitim Haberler

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