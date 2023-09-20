Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, veli-öğretmen görüşmeleri için e-randevu sistemi geliştirdi

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, veli-öğretmen görüşmelerinin e-randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi için yazılım geliştirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, velilerin öğretmenlerle görüşmelerini randevu yolu ile yapmalarını istemesinin ardından çalışma başlatıldı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım sayesinde veliler e-randevu sisteminden randevu alarak öğretmenlerle görüşme sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, öğretmenlerle velileri e-randevu sistemini kullanarak en uygun vakitte bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Veli-öğretmen görüşmelerinin eğitimin önemli bir ayağı olduğunu ve bu görüşmelerin çocukların geleceği açısından belirleyici rol oynadığını aktaran Yener, "Bu nedenle hem velilerimiz hem de öğretmenlerimiz açısından en doğru zamanda, en doğru yerde, en verimli şekilde bu görüşmelerin yapılması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Veliler, online randevu sistemine "https://sivasarge.meb.gov.tr/erandevu" adresinden erişim sağlayabiliyor.