Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'Üniversiteli Olmak' konulu konferans düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 'Üniversiteli Olmak' konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta öğrencilerin kariyerlerine olumlu etki edecek her çalışmanın destekleneceği vurgulandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Üniversiteli Olmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, konferans Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlendi.

Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Büşra Cesur, konferansta yaptığı konuşmada, öğrencilerin kariyerlerine olumlu etki edecek her çalışmayı desteklediklerini belirtti.

Üniversiteli olamanın anlamını anlatan Öğretim Görevlisi Sema Biçer ise "Üniversiteli olmak özgür olmak demektir. Özgürlüğü kullanırken ise sorumluluk bilinci ile hareket etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferansın sonunda Büşra Cesur, Biçer'e teşekkür belgesi takdim etti.