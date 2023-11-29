Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Ağ ve Siber Güvenlik Laboratuvarı Kuruldu

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilere modern kriptografi algoritmaları, etik hackleme teknikleri ve ağ güvenliği kavramları gibi en güncel bilgi ve teknikleri sağlamak amacıyla Ağ ve Siber Güvenlik Laboratuvarı kurdu.

Bu laboratuvarda geleceğin bilgisayar ağı ve siber güvenlik uzmanları yetişecek

SİVAS - Eğitim politikası ile dikkat çeken Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bünyesinde kurduğu Ağ ve Siber Güvenlik Laboratuvarı ile birlikte öğrencilerine üst düzey eğitim veriyor.

Eğitim altyapısı ve akademik kadrosu ile bölgenin öncü üniversitelerinden birisi olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), altyapı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede bünyesine yeni bir laboratuvar katan SBTÜ, öğrencilere daha iyi bir eğitim vermeyi amaçlıyor.

Ağ ve Siber Güvenlik Laboratuvarı ile birlikte öğrencilere modern kriptografi algoritmaları, etik hackleme teknikleri ve ağ güvenliği kavramları gibi en güncel bilgi ve teknikleri sağlamayı amaçlayan SBTÜ, laboratuvarı son sistem araçlarla donattı. Laboratuvarda; kod analizi, kötü amaçlı yazılım analizi, saldırı tespit sistemleri, saldırı engelleme sistemleri, veri güvenliğinde blok zincir tekniklerinin kullanılması ve kriptografi teknikleri gibi alanlarda da bilimsel araştırma yapılması hedefleniyor.

Laboratuvar hakkında açıklama yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Halit Bakır, "Bu laboratuvar; siber güvenlik ve ağ laboratuvarı olarak geçiyor. Bu yeni kurduğumuz bir laboratuvar olup Cisco Routerler, L2 ve L3 switchler, Access pointler gibi modern protokolleri destekleyen donanım ile donatılmış ve son teknoloji standartlara uyumlu olacak şekilde kurulan bir laboratuvardır.

Ülkemizdeki bilgisayar mühendisliği bölümlerinin Laboratuvarları incelendiğinde Cisco standartlarına uyumlu laboratuvar sayısının yeterli olmadığı görülmüş olup özellikle siber güvenlik ile ilgili derslerde etik hackleme teknikleri, ağ güvenliği, kriptolama, saldırı tespit sistemleri, saldırı önleme sistemleri gibi en güncel konular anlatılmaktadır. Ayrıca, bilgisayar ağları alanında, dünya çapında geçerliliği olan Cisco cihazları ile ilgili CCNA, CCNA security, CCNP, CCNP security gibi konular da anlatılacaktır. Buna ek olarak, sistem yönetimi ve ağ yönetimi gibi mezun olacak öğrencilermize katkı sağlayacak konuların da laboratuvarda anlatılması planlanmaktadır. Laboratuvarda, hem siber güvenlik alanında hem de bilgisayar ağları alanında dersler yürütülürken gerçek senaryolar oluşturarak öğrencilerin adeta bir firmanın ağını kurar gibi veya bir firmanın güvenlik duvarı ve saldırı tespit sistemi kurar gibi senaryolar yapma şansı olacaktır. Ayrıca, ilerleyen zamanda bu laboratuvarda CCNA, CCNP ve etik hackleme gibi çok önemli sertifikalı kursların da açılması hedeflenmektedir. Son olarak, önemli bir noktaya değinmek gerekirse laboratuvarımızda kullanılan donanımlar ve anlatılan konular birebir piyasada ihtiyaç duyulan deneyimlere hitap etmektedir . Bu da mezun olan öğrenciler için çok önemli bir katkı değeri oluşturacak, onun öz güvenini güçlendirecek ve iş piyasasında daha kaliteli fırsatlar bulma olasılığını artıracaktır." dedi.