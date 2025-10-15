Şırnak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Açıldı

ŞIRNAK Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı, törenle açıldı.

Şırnak Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 29'uncu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, akademik personeller ve öğrenciler katıldı. Törende Şırnak Üniversitesi'nin tanıtım videosu izletildi. Ayrıca Şırnak Üniversitesinde görev yapan 17 akademik personele başarı ödülleri verildi. Törende konuşan Vali Birol Ekici, yeni akademik yılın tüm öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yıl İdil ilçesinde bir yurt kazandırılmasında bizlere öncülük eden başta milletvekilimize teşekkür ediyorum. Üniversite içinde bin kişilik yurt yapımı için de son aşamaya geldik. Dünya ile rekabet edecek gençler yetiştirmek istiyoruz. 3 bin 200 gencimiz bu dağlarda günde 80 bin varil petrol üretiyor. Onların yerine daha verimli üretim yapılabilmesi için bu yıl petrol bölümü de açıldı. Hep birlikte çalışarak Şırnak'ı, ülkemizi ve milletimizi daha ileriye taşıyacağız. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun" dedi.

'ÜNİVERSİTEMİZ BÖLGEYE DEĞER KATAN BİR BİLİM YUVASIDIR'

Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise Şırnak Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her şehre bir üniversite' projesi kapsamında 2007 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Üniversite olarak bugüne kadar 21 uluslararası sempozyum, 35 çalıştay ve 200'ü aşkın konferans düzenledik. Şehrin tarih, kültür, sanat, din, sosyoloji, sanayi, tarım ve ekonomi alanlarında envanterini ortaya koyduk. Üniversitemiz, kent merkezi ve ilçelerinin gelişmesi için çok değerli projelere imza attı ve gelecekte de birçok sorunun çözümünde rehberlik yapabilecek güce sahiptir" diye konuştu.

'SON 6 AYDA O ÜLKELERİN LİDERLERİNİN BİRÇOĞU FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMA KARARI ALDI'

TBMM 29'uncu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, konuşmasında son dönemde Filistin konusunda dünya kamuoyundaki değişime değinerek, şöyle konuştu:

"Filistin'e 2 yıl önce ilk saldırı başladığında Avrupalı siyasetçilerin çoğu Netanyahu ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Ancak son 6 ayda o ülkelerin liderlerinin birçoğu Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. Bu değişimin nedeni, insanlık vicdanının harekete geçmesidir. 7 Ekim'den bu yana dünyanın birçok ülkesinde halk hareketleri meydana geldi. Farklı din ve ırktan insanların bu zulme karşı tavırları, hükümetlerin politikalarını değiştirecek kadar etkili oldu. Bu süreç, uluslararası düzenin, hukukun, ekonominin ve ticaretin yeniden inşa edilmesi gerektiğine dair güçlü bir talep oluşturdu."

