Şırnak Üniversitesi Heyeti Gabar'da Petrol Kuyularını İnceledi

Şırnak Üniversitesi heyeti, Gabar'da günlük çıkarılan 180 bin varillik petrol kuyularını yerinde inceledi.

Şırnak Üniversitesinde kurulacak olan petrol-maden bölümleri için üniversite heyetinin ön hazırlık çalışmaları devam ediyor. Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. E. Mustafa Eyyuboğlu başkanlığında oluşturulan heyet Gabar Dağı'nda çıkarılan petrol kuyularını yerinde inceledi. Gabar Dağı'nda bulunan petrol üretim kuyularında, yapılan petrol sondajlarını, petrol stoklama ve dolum tesislerini yerinde görüp incelemek amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. E. Mustafa Eyyuboğlu, Genel Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş ve Maden Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Üyesi İlhan Ehsani bölgeye gezi düzenledi.

TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin tarafından gezdirilen heyet adına konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. E. Mustafa Eyyuboğlu; "Ülkemiz için son derece önemli olan bu petrol rezervinin bulunmasında ve ülke ekonomimize kazandırılmasında yürütülen başarılı çalışmalar için başta TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'e ve onun şahsında TPAO Genel Müdürlüğüne ve tüm TPAO çalışanlarına teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz" dedi. - ŞIRNAK