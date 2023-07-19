Şırnak Üniversitesi FETÖ'cü akademisyenin işine son verdi

Şırnak Üniversitesi, Fettullahçı Terör Örgütü mensubu (FETÖ) akademisyenin işine son verdiğini bildirdi.

Şırnak Üniversitesi, daha önce üniversite bünyesinde görev yapan öğretim görevlisi FETÖ'cü Bedirhan Önem hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, "Ulusal ve sosyal medyada üniversitemizle ilgili çıkan haberlere ilişkin basının ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Kurumumuzda öğretim görevlisi olarak çalışmış olan ve yerel mahkeme tarafından hakkında ceza verilen Bedirhan Önem ile ilgili rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, göreve gelir gelmez öncelikle bu konunu üzerinde durmuştur. Hukuki ve idari süreçler eksiksiz uygulanmıştır. Eldeki bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde anılan şahıs ile ilgili olarak sözleşmesinin yenilenmemesi kanaati hasıl olmuş, gerçekleştirilen ilk yönetim kurul toplantısında bu istikamette karar verilmiştir. Sehven ödenen maaş ve sigorta giderlerinin söz konusu kişiden tahsili amacıyla ilgili birimlere talimatlar verilmiştir. Sonuç olarak Bedirhan Önem'in üniversitemizle herhangi bir hukuki bağı bulunmamaktadır" denildi. - ŞIRNAK