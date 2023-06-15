Şırnak'ta öğrenci ve öğretmenlere ödül

Şırnak Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İz Bırakanlar' programında, spor, kültür, teknoloji ve bilim alanında derece elde eden öğrenci ve öğretmenler ödüllendirildi. Programda konuşan Vali Osman Bilgin, gençlerin özellikle TEKNOFEST yarışmalarında kendilerini gösterdiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım ise ülkenin en önemli gücünün insan sermayesi olduğunu ifade etti.

Şırnak Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce, spor, kültür, teknoloji, bilim alanında derece elde eden öğrenci ve öğretmenler "İz Bırakanlar" programında ödüllendirildi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleyen programda konuşan Vali Osman Bilgin, ülkenin son dönemde özellikle insan yetiştirme konusunda önemli gelişim ve değişimler gösterdiğini söyledi.

Gençlerin özellikle TEKNOFEST yarışmalarında kendilerini gösterdiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu yıl 1 milyon gencimiz teknolojiyi üreten ve topluma bu konuda hizmet sunan konumuna gelmiştir. İlimize de baktığımızda en ücra beldelerinden köylerine kadar bu yarışmalara katılıp derece elde ettiklerini görüyoruz. Şırnak artık o havayı yakaladı. Şırnak kendisini terör kenti değil kendisini bilim, sanat ve spor kenti özellikle üretim kenti olarak kendisini tanıtıyor insanlar da bizi bu şekilde değerlendiriyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım da ülkenin en önemli gücün beşeri güç ve insan sermayesi olduğunu ifade etti.

Çazım, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılının inşasında şüphesiz en büyük gücümüz, motivasyon kaynağımızda elbette bu insan gücü olacaktır. Nitelikli insan gücünün de yetiştirilmesinde en büyük sorumluluk elbette eğitim öğretim camiasına düşmekte ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için elimizden gelen her türlü çabayı azami fedakarlıkla sergilemekteyiz." şeklinde konuştu.

Daha sonra bir yılda sporda, bilimde, teknolojide ve diğer branşlarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere başarı belgesi ve plaket verildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Ömer Yılmaz, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Öztürk, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, TSO Başkanı Osman Geliş, kurum temsilcileri öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.