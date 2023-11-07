Şırnak'ta Koç İlkokulu'nun beton sahası halı sahaya dönüştürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Koç İlkokulu'nun bozulan beton sahası, iş insanı Sait Bilgiç'in desteğiyle yenilenerek halı sahaya dönüştürüldü. Okul Müdürü Ömer Değer, öğrencilerin spor alanlarını geliştirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, öğrencilerin güvenle oynayabileceği bir halı sahasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Koç İlkokulu'nun bozulan beton sahası, yenilerek halı sahaya dönüştürüldü.

Silopi ilçesindeki Koç İlkokulu'nun bozulan beton sahası, iş insanı Sait Bilgiç'in desteğiyle yenilenerek halı sahaya dönüştürüldü. Sahanın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Ömer Değer, 'Öğrencilerimizin spor alanlarını geliştirmek için çalışmalara başladık. Bozulmuş beton saha tamir edildi, teller onarıldı. Bilgiç ailesinin verdiği halı desteğiyle öğrencilerimizin güvenle oynayacağı bir halı sahaları olmuş oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Bu sahanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz dedi.(DHA)