Şırnak'ta 'Hayat Boyu Öğrenme' Sergisi Açıldı

ŞIRNAK'ta, 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası kapsamında, kursiyerlerin ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.Her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta kent meydanında Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kursiyerlerinin ürettiği ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı. El emeği ürünlerin beğeniye sunulduğu sergide protokol ve kursiyeler Cumhuriyet Meydanı'ndan kent meydanına kadar bando eşliğinde yürüyüş yaptı. Serginin açılışına, Vali Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım ve çok sayıda kişi katıldı. Konuşmaların ardından folklor gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Bilgin ve beraberindekiler, kursiyerlerin emeklerinin sergilendiği tezgahları dolaşarak, kıl çadırında yöresel türküleri dinledi.

'ŞIRNAK HIZLI BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR'

Serginin açılışında konuşan Vali Osman Bilgin, Şırnak'ın hızlı bir değişim yaşadığını ifade ederek, 'Bugün yaptığımız faaliyetlerin hem başarısını görme hem de başarı sonunda halkın teoriğini alma günü. İlimiz çok şükür her yönü ile adından güzel bahsettiren bir il. Bugün yapmış olduğumuz bu faaliyet aynı zamanda Türkiye yüzyılının yeni tohumlarının ilk döneminin yeni tohumlarını hep beraber atmış olacağız. Çok şükür ki ülkemiz her yönü ile eğitimde, sağlıkta, kültürde her alanda gelişim ve değişim sağlıyor. Bu gelişim ve değişim olumlu yönde olan bir delişim ve değişim. Kadınlarımız çok yönlü olarak hayatın her aşamasında, her yaştan çok yönlü olarak eğitimlerini alıp geleceklerine daha özgür ve daha güvenle, hepsinden önemlisi de birey olarak tek başına ayakta durmanın verdiği cesaret ile bakıyor. Kadınlarımızın bu mutluluğu çok ama çok mutlu ediyor. Kadın demek aile demektir, toplum demektir, millet demektir. Şırnak terör belasından hem güvenlik sektörünün mücadelesi anlamında hem de halkımızın yeniliğe uyumu, gelişimi ve değişimi anlamında çok hızlı bir değişim yaşıyor. Bu bizi mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte hayat boyu öğrenmeyi kapsayan tüm kurumlarımızı daha da geliştirerek, zenginleştirerek, halkımızın halk eğitim ve yaşam boyu faaliyetlerine ulaşmasını sağlayacağız' dedi.

'6 BİN 766 KURS AÇILDI'

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, kentte 6 bin 766 kurs açıldığını belirterek, 'Bu kurslardan 68 bini kadın, 51 bini erkek olmak üzere toplamda 119 bin vatandaşımız faydalanmıştır. Toplam nüfusa uyarlandığında nüfus oranımıza göre her 100 vatandaşımızdan 21'i ilimizde açılan kurslarda kayıt imkanı yakalamıştır' diye konuştu.(DHA)