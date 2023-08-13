Şırnak Halk Eğitimi Merkezi'nde Su Kabaklarından Dekoratif Ürünler Yapılıyor

Şırnak Halk Eğitimi Merkezi'nde, Osmaniye ve Aksaray'dan getirilen su kabaklarından kursiyerler tarafından dekoratif ürünler yapılıyor. Kursiyerlerin yaptığı ürünler internet üzerinden satışa sunuluyor ve gelir merkezin döner sermayesine aktarılıyor.

Şırnak Halk Eğitimi Merkezi'nde, Osmaniye ve Aksaray'dan getirilen su kabaklarından kursiyerler tarafından dekoratif ürünler yapılıyor.

Şırnak'ta yaşayan Nazdar Basan, hobi olarak başladığı su kabağından dekoratif ürün yapma işini geliştirerek, 2 yıl önce Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak kursiyerlere eğitim vermeye başladı.

Merkezde açılan kurslarda şimdiye kadar 80 kişiye eğitim veren Basan, kursiyerlerle yaptıkları dekoratif ürünlerin de internet üzerinden satışını gerçekleştiriyor.

Şimdiye kadar 700 liradan başlayan fiyatlarla satışı yapılan su kabağından abajur, lambader, gece lambası gibi 250 üründen elde edilen gelir, merkezin döner sermayesine aktarıldı.

Su kabaklarına şekil vermek meşakkatli ve emek istiyor

Nazdar Basan, AA muhabirine, yaz tatili olmasına rağmen şu an açtıkları kursta 12 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

Su kabaklarına şekil vermenin çok meşakkatli ve emek isteyen bir iş olduğunu belirten Basan, "Su kabaklarını genellikle ışıklı lamba olarak değerlendiriyoruz çünkü siparişlerin çoğu böyle geliyor." dedi.

Su kabakları Osmaniye ve Aksaray'dan geliyor

Gelen siparişler üzerine kişi ve aile fotoğraflarını, Türk bayrağını, Atatürk'ün fotoğrafını, takım logolarını su kabaklarına işlediklerini anlatan Basan, merkez bünyesinde ortaya çıkardıkları ürünleri sergi alanında sergilediklerini söyledi.

Siparişleri kargoyla gönderdiklerini ifade eden Basan, şöyle konuştu:

"Satıştan elde edilen gelir merkezin döner sermayesine gidiyor ve ürünlerimize talep var. Şırnak'ta yetişen su kabakları küçük olduğu için işlemesi zor oluyor. Büyük su kabaklarını Aksaray ve Osmaniye'den alıyoruz."

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Barış Bayram da merkezde 480 aktif kursları olduğunu, 30 bin 800 kursiyere 1 yıl içerisinde hizmet verdiklerini belirtti.

Merkezde, açılan kursta su kabağı üzerine güzel ürünler çıkarıldığını anlatan Bayram, "Gelen siparişlere göre su kabaklarından dekoratif ürünler yapılıyor. İnternetten ve sosyal medya hesaplarımızdan alınan siparişleri kargo ile müşterimize gönderiyoruz." diye konuştu.

"Kursa severek geliyorum"

Kursiyer Sinem Oslu ise "Su kabağına dekoratif şekiller verildiğini gördüm ve çok hoşuma gitti. Ben de öğrenmek istedim. Uğraş sonucunda güzel bir eserin ortaya çıkması beni mutlu ediyor. 1,5 ay önce başladığım kursa severek geliyorum." dedi.