Sinop Üniversitesinde Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
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Sinop Üniversitesi, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle eğitime ara verdi. Üniversite çalışan hamile ve engelli personel ise idari izinli sayılacak.
Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Eğitim