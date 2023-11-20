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Sinop Üniversitesinde Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sinop Üniversitesi, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle eğitime ara verdi. Üniversite çalışan hamile ve engelli personel ise idari izinli sayılacak.