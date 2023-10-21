Sinop Üniversitesi öğrencilerinin 'kapalı durak' talebi: "Yağmurda ıslanıyor, rüzgarda üşüyoruz"

SİNOP - Eğitim Fakültesi ve Yaşam Merkezi önünde kapalı durak olmamasından yakınan Sinop Üniversitesi öğrencileri, "Yağmurda ıslanıyor, rüzgarda üşüyoruz. Öğrenciler olarak buraya bir kapalı durak yapılmasını istiyoruz" dedi.

Sinop Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, kış mevsimindeki kötü havalardan olumsuz etkileniyor. Eğitim Fakültesinde ders gören ve Üniversite Yaşam Merkezi'nde vakit geçiren öğrenciler, bu bölgede kapalı dolmuş durağı bulunmamasından şikayetçi. 500 metre uzaklıktaki Fen-Edebiyat Fakültesindeki kapalı durağa yürümek zorunda kalan öğrenciler, aynı duraktan kendi bulundukları bölgeye de yapılmasını istiyor. 3 yıl önce imza topladıklarını dile getiren öğrenciler, hiçbir netice alamadıklarını söyledi.

Kötü havalarda yaşadıkları zorlukları anlatan üniversite öğrencisi İbrahim Can Demirel, "Sinop genelde hem yağışlı hem de rüzgarlı bir yer. Bizim beklediğimiz yerde bir durak yok, sadece durak tabelası var. Yağmurda ıslanıyoruz, rüzgar esiyor üşüyoruz. Buraya insanlar doluşuyor ve biz burada kısacası rezil oluyoruz. Fen-Edebiyat Fakültesinin orada bir kapalı durak mevcut ve biz yağmurlu havalarda oraya kadar yürüyoruz. Doğal olarak yürürken de ıslanıyoruz. O yüzden buraya bir kapalı durak şart. Biz danışman hocalarımızla yaptığımız ankette de bunu bildirdik. Öğrenciler olarak buraya bir kapalı durak yapılmasını istiyoruz" dedi.

Yaşam Merkezinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki durağa yürümenin zorluğuna dikkat çeken Demirel, "Buradan yürürken ıslanıyoruz. Genellikle bütün Eğitim Fakültesi öğrencileri bu duraktan dolmuşa biniyor" diye konuştu.

Daha önce durak için girişimlerde bulunduklarını fakat hiçbir netice alamadıklarını dile getiren üniversite öğrencisi Uğur Topal, "Buraca acilen kapalı durak lazım. Ben burada 3 senedir okuyorum, ilk senemizde biz burası için imza toplamıştık. Özellikle kışın yağmur yağdığında fırtına olduğu zaman, kar yağdığında çok sıkıntı çekiyoruz. Durak, hiçbir öğrencinin geçmediği bir bölgeye yapıldı. Biz genelde burada ağaçların olduğu kısımda bekliyoruz ve kışın acayip zor oluyor. Birçok kez dile getirdik fakat kale alınmadı" ifadelerini kullandı.