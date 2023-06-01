Sinop'ta Şehit Turan Meşe İlkokulu öğrencileri tiyatro gösterisi sahneledi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Şehit Turan Meşe İlkokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği kapsamında tiyatro gösterisi sahneledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Bir Projem Var' projesi kapsamında Şehit Turan Meşe İlkokulu'nda yıl sonu programı düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Şehit Turan Meşe İlkokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği kapsamında tiyatro gösterisi sahneledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir Projem Var" projesi kapsamında Şehit Turan Meşe İlkokulu'nda yıl sonu programı düzenlendi.

Okul Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan "Kendini Beğenmeyen Uğurlu Mori" adlı tiyatro oyunu sergilendi. Daha sonra müzik eşliğinde öğrencilerce zeybek oyunu oynandı.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, emek verilmiş ve aynı şekilde güzel sergilenen bir programı izlemekten zevk aldıklarını söyledi.

Çok yetenekli öğrencilerin olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gördük ki çok yetenekli öğrencilerimiz var. Her öğrencinin edebiyat, fen, resim, müzik, spor ve diğer dallarda kendine özgü yeteneklerini bulup ortaya çıkarmak ve geliştirmek de öğretmenlerimize düşüyor. Siz çalışır geliştirirseniz bu öğrencilerimiz ileriki okul hayatlarında da başarılı olacaklardır. Ben öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hüseyin Can Uzan ve öğrenci velileri katıldı.