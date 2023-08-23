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Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 415 kişi alınacak

Eğitim Haberleri

Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde toplam 415 kişi alınacak. Başvurular 24-28 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde toplam 415 kişi alınacak.

Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi amacıyla toplam 415 kişilik TYP açılacak. Başvurular 24-28 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Program 11 Eylül tarihinde başlayacak, 10 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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