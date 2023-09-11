Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nden Okul Servisi Şoförlerine Bilgilendirme Toplantısı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, okul servis araçlarında aranacak şartlar, güvenli sürüş kriterleri ve trafik kurallarına uygun hareket etme konuları ele alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servisi şoförlerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında servis şoförlerine yönelik yaptığı eğitimde okul servis araçlarında aranacak şartlar, servis şoförlerinin güvenli sürüş kriterleri, okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak trafikte yol almaları konularında bilgilendirilme toplantısı yapıldı. - SİNOP