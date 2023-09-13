Sinop Gerze'de İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı ve öğrencilerin gösterileriyle devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.