Sinop Gerze'de İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi
Sinop'un Gerze ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı ve öğrencilerin gösterileriyle devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Sinop'un Gerze ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Ardından Gerze Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü YIlmaz Ceylan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Etkinliğe Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.