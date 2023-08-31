Sinop Boyabat'ta TYP kapsamında istihdam için kura çekimi yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilecek 97 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi öncesi İŞKUR yetkilileri tarafından katılımcılara bilgi verildi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü de kura çekimine katıldı.