Sinop Boyabat'ta TYP kapsamında istihdam için kura çekimi yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilecek 97 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimi öncesi İŞKUR yetkilileri tarafından katılımcılara bilgi verildi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü de kura çekimine katıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilecek 97 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapılan kura öncesi İŞKUR yetkilileri tarafından, katılımcılara kura hakkında bilgi verildi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Altındiş'in de hazır bulunduğu kura çekiminde, TYP kapsamında temizlik işçisi olarak çalıştırılacak asil ve yedek 97 kişi noter huzurunda belirlendi.