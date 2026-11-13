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Sinop Ayancık'ta polisler miniklere mesleğini tanıttı, trafik kurallarını anlattı

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Sinop Ayancık'ta polisler miniklere mesleğini tanıttı, trafik kurallarını anlattı
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Sinop Ayancık'ta 12 Kasım'da anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı ve temel trafik kuralları anlatıldı. Zübeyde Hanım Anaokulu'ndaki etkinliğe 3 yaş grubu öğrenciler katıldı; okul yönetimi, güvenli yaşam bilinci amaçlayan eğitim için emniyet personeline teşekkür etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtılarak temel trafik kuralları anlatıldı.

Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 12 Kasım'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nda meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirildi. Sınıf öğretmeni Elvan Kurt'un rehberliğinde düzenlenen etkinliğe okulun 3 yaş grubu öğrencileri katıldı. Etkinlikte minik öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, eğlenceli bir anlatımla aktarıldı.

Çocuklarda güvenli yaşam bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlik dolayısıyla okul yönetimi, katkılarından dolayı Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve görevli personele teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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