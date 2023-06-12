Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi'nde Sıfır Atık Projesi kapsamında eski kitap toplama kumbarası oluşturuldu

Eğitim Merkezi girişine yerleştirilen eski kitap toplama kumbarası ile kullanılmış kitap ve dergiler toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Özellikle Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi tarafından sezon boyunca dağıtılan yaprak testler, deneme kitapları öğrenciler tarafından bu kumbarada toplanacak.

Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında eski kitap toplama kumbarası oluşturuldu.

Eğitim Merkezi girişine yerleştirilen eski kitap toplama kumbarası ile kullanılmış kitap ve dergiler toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Özellikle Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi tarafından sezon boyunca dağıtılan yaprak testler, deneme kitapları öğrenciler tarafından bu kumbarada toplanacak.

Eski kitaplarını getirerek kumbaraya atan öğrenci İsmail Öztürk, sınava hazırlık için aldığı kitaplardaki soruları çözüp bitirdiğini belirterek, kullanılmayacak durumdaki söz konusu kitapları kumbaraya attığını bildirdi.

Öğretmen Fazilet Tekçevik ise öğrencilerinin kullanılacak durumda olmayan kitaplarını geri dönüşüm için kumbaraya attığına değinerek, söz konusu kumbaranın temiz bir çevre için önemli olduğunu vurguladı.