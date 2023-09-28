Sincan'da 'Menekşe Kreşi' açıldı

ANKARA, (DHA)- SİNCAN Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Menekşe Kreşi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Sincan Belediyesi tarafından yaptırılan Menekşe, Papatya, Zambak, Leylak ve Lale isimleri verilen kreşler tamamlandı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde inşa edilen Menekşe Kreşi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Protokol konuşmalarının ardından, Menekşe Kreşi'nin ilk öğrencileri gösteri yaptı. Daha sonra kurdele kesimi yapıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Menekşe Kreşi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah çocuklarımız burada güzel eğitimler görsün. Amacımız vatandaşımızı memnun etmek. Bu anlamda ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Sincan ilçemize en güzeli yakışır. Menekşe Kreşimiz 60 kişilik öğrenci kapasitesi, yemekhanesi ve birçok etkinlik alanıyla hizmete açıldı" dedi.