Sincan'da 'Leylak Kreşi' Açıldı

Sincan Belediyesi tarafından yapılan Leylak Kreşi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Sincan ilçesine kazandırılan 5 kreşten biri olan Leylak Kreşi, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olacak etkinlikler sunacak.

SİNCAN Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Leylak Kreşi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın katılımı ile hizmete açıldı.

Sincan Belediyesi, ilçedeki 5 kreşin yapımını kısa sürede tamamladı. Menekşe, Papatya, Zambak, Leylak, Lale isimleri verilen 5 kreş, Sincan ilçesine kazandırıldı. Fatih Mahallesi'nde inşa edilen Leylak Kreşi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından, Leylak Kreşi'nin ilk öğrencileri gösteri yaptı.

'AÇILIŞLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hizmet çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "En son 3 yüzme havuzunun açılışını gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla da 5 adet kreşimizin açılışını tamamlamış olduk. Birçok projemizin de açılışlarını önümüzdeki süreçlerde gerçekleştireceğiz. Kasım ayı gibi bitmesini öngördüğümüz iki büyük projemiz var. Birisi 300 bin metrekarelik rekreasyon alanı, diğeri de merkezde yapılan alt katı otopark üstü tek katlı AVM'den oluşan projelerimiz. İnşallah onların da yılsonu gelmeden açılışlarını yapmış oluruz. Hizmete devam; 'durmak yok yola devam' diyoruz" dedi.

'KREŞLERİMİZİN İLÇEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, "Sincan ilçesinde yeni göreve başladık, heyecan içerisindeyiz. Kendimizi tanıtmak, Sincan ilçesini anlamak adına bu programlar bizim için çok değerli. Başkan Ercan'ın hizmetlerini görmek, gençlere dokunması, büyük fedakarlıklar göstermesi, yatırımlara ön ayak olması takdire şayan. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Kreşlerimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hizmete açılan Leylak Kreşi'nde oyun alanları, yemekhane, öğretmen odası, mutfak gibi alanlar bulunuyor. Çocuklar, okul öncesi öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katılma imkanı bulacak. Bu etkinlikler miniklerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek olacak. Yaşıtlarıyla birebir iletişim kuracak olan minikler, motor ve bilişsel becerilerini geliştirecek hem sosyalleşecek hem de dil ve konuşma becerisini arttıracak.