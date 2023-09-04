Sincan Belediyesi Üniversite Sınavında Başarılı Öğrencilere Ödül Verdi

Sincan Belediyesi tarafından üniversite sınavında dereceye girmiş öğrencilere başarı ödülleri verildi. İlk 10'a giren öğrencilere 100 bin TL, ilk 100'e giren öğrencilere 75 bin TL, ilk bine giren öğrencilere 30 bin TL verilirken; ilk 10 bine giren öğrencilere de 10 bin TL para ödülü takdim edildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, üniversite sınavının insanın hayatının dönüm noktası olduğunu ifade ederek 'Üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyoruz' dedi.

Ankara'da Sincan Belediyesi tarafından ilçede yaşayan gençlerin üniversite sınavında göstermiş olduğu başarılar için Sincan Kültür Evi'nde tören düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bilen, Belediye Başkanı Murat Ercan ve dereceye girmiş gençlerle aileleri katıldı.

'ÜNİVERSİTE SINAVI, İNSANIN HAYATINDA DÖNÜM NOKTASI'

Gençlerin eğitimlerine verdikleri önemi ifade eden Belediye Başkanı Murat Ercan 'Üniversite sınavında dereceye girmiş çocuklarımız var. Üniversite sınavı, insanın hayatında dönüm noktası. Dolayısıyla biz üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Gençlerimizin hazırlanma sürecinde, bugün sayısı 10'u bulan millet kıraathanelerimizi çocuklarımıza sessiz ve konforlu ortamlarda ücretsiz ikramlarımızla da desteğimiz söz konusu. Bunun yanında her yıl kaynak, etüt, dijital eğitim seti hazırlıyoruz. İçerik bakımından donanımlı dijital eğitim setini ücretsiz dağıtıyoruz. Süreç içerisinde sınav stresinin giderilmesine yönelik çalışmalarımız oluyor. Geçtiğimiz ay gençlerimize tercih destek programı yaptık. Burada alanında uzman kişileri davet ettik. Gençlerle bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundular. Sadece aldıkları puan ve Türkiye sıralaması değil aynı zamanda kişisel eğilimleri, mesleki yatkınlarını da değerlendirerek tercih yapılmasının ön görüldüğü bir süreçti. Gayet başarılı geçti. Sayısı binleri geçen gençlerimiz bu hizmeti aldı. Başarıyı ödüllendirmek adına orada bir açıklama yaptık. Türkiye'de ilk 10'a, 100'e, bine ve on bine giren öğrencilerimize çeşitli para ödülleri vereceğiz açıklamasını yaptık' dedi.

'ADIYAMAN İLE BİR KARDEŞLİK HUKUKUMUZ GELİŞTİ'

Adıyaman'da ki gençleri de unutmadıklarını belirten başkan Murat Ercan 'Burada Adıyaman'ı da ayrı tutmadık. Deprem sürecinde Adıyaman ile bir kardeşlik hukukumuz gelişti. Adıyamanlı gençleri bu kapsamın dışında tutamazdık. Adıyaman'da ve Sincan'da başarı gösteren gençlerimize ödüllerini vereceğiz. Bugün Sincan'daki gençlerimizi davet ettik, aileleri ile birlikte buradalar. Önümüzdeki günlerde de Adıyaman'a giderek oradaki gençlerle bir araya gelip ödüllerini vereceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)