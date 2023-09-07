Sincan Belediyesi Adıyamanlı depremzede öğrencilere maddi destek sağladı

Ankara'nın Sincan Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası YKS'de derece elde eden Adıyamanlı depremzede öğrencilere 1 milyon 835 bin TL maddi destek sağladı. Törenle ödülleri dağıtılan öğrencilere Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve diğer yetkililer teşekkür etti.

ANKARA'nın Sincan Belediyesi, tarafından YKS'de derece elde eden Adıyamanlı depremzede öğrencilere 1 milyon 835 bin TL maddi destek verildi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası Ankara'nın Sincan Belediyesi tarafından YKS'ye giren ve derece alan öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Adıyaman'da bir düğün salonunda düzenlenen törene; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Sincan Belediyesinin ilk günden bu yana verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise her zaman eğitime destek olduklarını belirterek, Öğrencilerimiz hepimize umut oldu, 6 Şubat'tan sonra belki kalacak yer bulamadınız, giyecek kıyafet bulamadınız belki de yiyecek bir ekmek bulamadığınız zamanlar oldu ve sizler bu şartlarda üstün bir başarı gösterdiniz. Hangi kelimelerle, hangi sözlerle tebrik edilir bilemiyorum ama sizleri alkışlıyorum. Adıyaman bizim için vatan oldu belirli bir süre buradan gidince hemen özlüyorum. Ben sizleri tebrik ediyorum, her daim sizlere destek vermek için buradayız diye konuştu.