Karabük'te YKS sınavına girecek olan bir aday, sınav saatini kaçırınca üniversite içerisine alınmayınca güvenlik görevlisine bela okudu.

Sınav saatini kaçıran aday güvenlik görevlisine bela okudu

Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı

KARABÜK - Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için gelen adaylardan biri sınav salonuna giriş saatini kaçırdığı gerekçesiyle üniversite içerisine almayan güvenlik görevlisine "Allah belanı versin" diyerek uzaklaştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen 2023 yılı YKS'nin ilk oturumu TYT, ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de saat 10.15'de başladı. Saatler öncesinden sınava gireceği Karabük Üniversitesine gelen adaylar dolayısıyla araç yoğunluğu yaşandı. Sınava girecekleri Karabük Üniversitesine gelen öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından kimlik ve sınav belgelerinin yanlarında olması konusunda uyarıldı.

Sınava girilecek salonları uzakta olan adaylar ring araçlarıyla taşındı. Sınava yetişmekte zorlanan bir adayı ise polis ekipleri araçlarıyla yetiştirdi.

Geçen yıllara göre geç kalma manzaralarının azaldığı görülürken, motosikleti ile gelen bir aday, sınav saati geçtiği gerekçesiyle üniversitesi içerisine alınmayınca tartıştığı güvenlik görevlisine "Allah belanı versin" diyerek uzaklaştı.