Simge, Uluslararası Soli Güneş Festivali'nde sahne aldı

Mezitli Belediyesi'nin bu yıl 11. kez düzenlediği 'Uluslararası Soli Güneş Festivali' sona erdi. Festivalin finalinde pop şarkıcısı Simge sahne aldı.

Her yıl on binlerce insanı buluşturan ve alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla 3 gün boyunca düzenlenen Uluslararası Soli Güneş Festivali, bu yıl da renkli ve hareketli anlara sahne oldu. Mersin'in farklı lezzet ve tatlarının da konuklarla buluştuğu festivalde çeşitli spor ve sanat grupları hünerlerini sergileme imkanı buldu.

Soli Arena festival alanını dolduran on binlerce Mersinli Simge'nin şarkılarıyla coştu. Simge, 'Aşkın Olayım', 'Sevmek Yüzünden', 'Üzülmedin mi' ve 'Mış Mış' gibi şarkılarının yanında Erkin Koray, Sezen Aksu gibi ünlü sanatçıların eserlerini de seslendirdi.

Sahneye gelerek eşi Sembol Tarhan'la birlikte Simge'ye çiçek takdim eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Anketler yapıyoruz gençler hangi sanatçıyı istiyorsa onu getiriyoruz. Mezitli halkı her şeyin en iyisini bilir, en iyisini seçer. Biz de sizlerle birlikte karar veriyoruz. Şarkılarını severek dinlemeye devam ediyoruz. Coşku devam edecek" dedi.

Kendisini Mersinlilerle buluşturduğu için Başkan Tarhan'a teşekkür eden genç sanatçı Simge ise "Beni sizlerle buluşmayı sağladığı için Başkan'ımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Muhteşem bir buluşma oldu" diye konuştu.