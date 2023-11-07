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Silopi Koç İlkokulu'nda Beton Saha Halı Saha Olarak Yenilendi

Silopi ilçesinde bulunan Koç İlkokulu'nun bozulan beton sahası, halı sahaya dönüştürüldü. Okul Müdürü Ömer Değer, öğrencilerin spor alanlarını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ve halı sahanın öğrencilerin güvenle oynayabileceği bir alan olduğunu belirtti.