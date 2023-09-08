Silivri'de öğretmenler ve veliler okulu boyadı

Silivri İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü veliler ve öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulun boyanması için harekete geçti. Okulun duvarları, veli ve öğretmenleri emeği ile renklendi ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı.

Silivri'de öğretmenler ve veliler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulu çocuklar için boyadı.

Silivri İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü veliler ve öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulun boyanması için harekete geçti. Okulda bulunan 11 derslik, gönüllü veliler ve öğretmenler tarafından boyandı. Okulun duvarları, veli ve öğretmenleri emeği ile renklendi ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı. - İSTANBUL