Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Oryantasyon Programı Düzenlendi

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı düzenlendi. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve üniversite yönetimi programda yer aldı. Tıp Fakültesi öğrencileri için yapılan yeni morfoloji binası ve burs imkanları da açıklandı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve üniversite yönetimi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen oryantasyon programına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şındak, ilk 3 yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören, 4. ve 5. sınıftaki eğitimlerine Siirt'te devam eden öğrencilere başarı diledi.

Tıp Fakültesi morfoloji binasının yapımıyla tüm öğrencilerin eğitimlerini Siirt'te sürdüreceğini belirten Şındak, Sancaklar Eğitim ve Kültür Vakfınca geçen yıl 4. sınıftaki öğrencilerin tamamına burs verildiğini, bu yıl ise 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin tamamına burs verileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından davetliler, öğrenciler için hazırlanan derslik, ekipman ve donatımları inceledi.