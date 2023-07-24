Siirt Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri

Siirt Üniversitesi tarafından düzenlenen tercih ve tanıtım günleri, öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilecek. Günler boyunca adaylar, üniversite hakkında bilgi alabilecek ve merak ettikleri sorulara cevap bulabilecekler.

Siirt Üniversitesince (SİÜ) "Tercih ve Tanıtım Günleri" yapılacak.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz-5 Ağustos'ta Güres Caddesinde öğrencilere yönelik tercih ve tanıtım günleri düzenlenecek.

Üniversite hakkında bilgi almak isteyen adaylar tercih yapmadan tanıtım günlerinde uzmanlardan ön lisans, lisans programları, eğitim, burs imkanı ve yerleştirme hakkında her türlü bilgiyi alabilecek ve merak ettikleri sorulara cevap bulabilecek.

Stantlarda 16.00 ila 22.00 saatleri arasında hizmet verilecek.