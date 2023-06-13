Siirt Üniversitesi'nde YKS için İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Siirt Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 'İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı. Toplantıda, sınavın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesinin sağlanması için alınacak önlemler görüşüldü.

Siirt Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için "İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısı verimli geçti.

Toplantıda, 17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesinin sağlamak, hazırlıklar, sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak önlemlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şındak, huzurlu ve güvenli bir sınav ortamının oluşturulması hususunda tüm ilgili kurumların koordineli bir şekilde görev yapacağını belirtti.