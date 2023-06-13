Siirt Üniversitesi'nde Kalite ve Akreditasyon Konferansı

Siirt Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile öğrenci topluluklarından Kalite Topluluğu iş birliği ile Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda konferans düzenlendi. Konferansta üniversitenin kalite taraflarının 2022-2023 yılı faaliyetlerinin sunumu yapıldı, önümüzdeki dönem planları aktarıldı.

Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) "kalite ve akreditasyon" konferansı gerçekleştirildi.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile öğrenci topluluklarından Kalite Topluluğu iş birliği ile Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda konferans düzenlendi.

Konferansta üniversitenin kalite taraflarının 2022-2023 yılı faaliyetlerinin sunumu yapıldı, önümüzdeki dönem planları aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kadim medeniyetimiz gerekse de modern dünya, sunulan ürün ve hizmette kaliteye önemli derecede ihtimam göstermişlerdir." dedi.