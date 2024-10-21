Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Bazı Okullarda Ders Saatleri Kısaltıldı

Siirt'te Bazı Okullarda Ders Saatleri Kısaltıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİİRT'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenliği, zihinsel ve fiziksel sağlığı, gün ışığından daha fazla yararlanmaları amacıyla bazı okullarda ders saati sürelerinin kısaldığı duyurdu.

SİİRT'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenliği, zihinsel ve fiziksel sağlığı, gün ışığından daha fazla yararlanmaları amacıyla bazı okullarda ders saati sürelerinin kısaldığı duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentteki okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenliği, zihinsel ve fiziksel sağlığı, gün ışığından daha fazla yararlanmaları amacıyla bazı okullarda ders saati sürelerinin kısaldığı duyurdu. Açıklamada, "Siirt Valiliğinin 11.09.2024 tarih ve 113432438 sayılı makam onayı doğrultusunda, Orgeneral Salih Omurtak İlkokulu ve Orgeneral Salih Omurtak Ortaokulu, Fatih İlkokulu ve Fatih Ortaokulu, Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulu ve Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu ve Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Haşim Öztanık İlkokulu ve Merkez Borsa İstanbul Ortaokulu, Dadaşlar İlkokulu ve Hilmi Yavuz Ortaokulu, Adnan Menderes İlkokulu ve Adnan Menderes Ortaokulu, 18 Mart İlkokulu ve 18 Mart Ortaokulu, Sancaktar Ortaokulu, 80.Yıl Ortaokulu, Halide Kutluoğlu Ortaokulu, Siirt Hayırsever İş Adamları İlkokulu, Siirt Hayırsever İş Adamları Ortaokulu, İhsan Süreyya Sırma İlkokulu, Siirt Merkez Şehit Öğretmen Kapsuzu İlkokulu ve Ortaokulu, Siirt Kurtalan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda 40 dakika olan ders saati süreleri 35 dakika olarak düzenlendi. Siirt Valiliğinin 12.09.2024 tarih ve 113879953 sayılı makam onayı doğrultusunda ikili eğitim yapılan, Siirt Merkez Haşim Öztanık İlkokulu ve Merkez Borsa İstanbul Ortaokulu, Siirt Pervari Ortaokulu ve İlkokulunda ise 40 dakika olan ders saati süreleri 30 dakika olarak düzenlenmiştir denildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Haberler Eğitim Siirt

Narin cinayetinde sanıklar için istenen ceza belli oldu

Narin cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

 Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış
Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama

Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok? Benzine indirim gelecek mi? (22 Ekim Salı) 21-22 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Valencia Las Palmas maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Las Palmas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin mi olacak? Nottingham Forest Crystal Palace maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Prof. Dr. Devrim Özkan darp olayı nedir tutuklandı mı? Devrim Özkan darbettiği kadınlar kim? Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.