Siirt Belediyesi LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlayacak

Siirt Belediyesi, pazar günü yapılacak LGS sınavına girecek tüm öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Sınava girecek öğrenci ve refakatçilerine toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

Siirt'te pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek tüm öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sınava girecek öğrenci ve refakatçilerine toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

Saat 07.30'dan itibaren başlayacak seferlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.