Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Seyitharun Anadolu Lisesi'nde okul müzesi açıldı. Müzede ilkokul sınıfı, Seydişehir mutfak kültürü, günlük yaşam ve seminer salonu gibi bölümler bulunuyor. Müzede 901 eser bulunurken, bu eserler bağışlarla müzeye kazandırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Seyitharun Anadolu Lisesi'nde okul müzesi açıldı.

Öğrenciler ve öğretmenlerce hazırlanan müzede, ilkokul sınıfı, Seydişehir mutfak kültürü, Seydişehir'de günlük yaşam ve seminer salonu bulunuyor.

Tarih öğretmeni Ercan Aslan, müzede eser envanter kayıt defterine kayıtlı 901 eserin bulunduğunu söyledi.

Eserlerin 550 bağışçı tarafından, bağış yoluyla müzeye kazandırıldığını belirten Aslan, "Seyyid Harun Anadolu Lisesi Okul Müzesi'nin kuruluş amacının Türk Eğitim Tarihi ve Türk Tarihi bakımından tarihi değer taşıyan belge ve eşyaların kronolojik bir sistem içinde teşhir edilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin yapacakları işlerde model, desen, renk, teknik ve benzeri konularda yararlanabilecekleri eserleri toplamak, saklamak, böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin milli kültür değerlerimizi tanıma, koruma, yaşatma ve benimsemelerine katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

Müzesinin açılışına Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.