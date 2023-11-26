Seyhan Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Konseri

SEYHAN Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği Orhan Hakalmaz konserinde Adanalılar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Tellidere Mahallesi'nde gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı seslendirdiği eserlerle alanı dolduran izleyicileri coştururken, Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak olan geleceğin mimarı gençleri bilimin ışığında eğiten öğretmenlerin günü kutlandı.

Başkan Yardımcısı Gökhan Üney, şehir dışında bulunması nedeniyle konsere katılamayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın selamlarını izleyicilere iletti.

Konserin Tellidere'de düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren mahalle muhtarı Cemile Girici ise Başkan Akay'a ve Seyhan Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz da Öğretmenlerin Günü'nü kutlayıp, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Hakalmaz, seslendirdiği türküler ve sergilediği sahne performansıyla Adanalılara güzel bir akşam yaşattı. (DHA)