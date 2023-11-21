Seyhan Belediyesi Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Hazırlık Dersleri Başladı

Seyhan Belediyesi'nin engelli bireylerin için açtığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık dersleri başladı. İlk dersi Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay verdi.

Yüzde 40 ve üzeri fiziksel engeli bulunan, yüzde 40 ve üzeri işitme engelli olup eğitim engeli olmayan ve Seyhan'da ikamet eden lise mezunu engelli bireylerin katılabildiği E Kpss kursunda ders zili çaldı. Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Engelli Eğitim Merkezi'nde verilen kursun ilk dersini Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay verdi.

Engellilik durumu devlet memurluğuna alınma şartlarını karşılayan bireylerin kamu kurumlarında istihdamının artırılmasını hedeflediklerini aktaran Başkan Akay, "Amacımız engelli bireylerin EKPSS'ye en etkili şekilde hazırlanmalarını ve fırsat eşitliğini sağlayıp geleceğe umutla bakan yurttaşlarımızın sayısını artırabilmek. Her koşulda ve her zaman engelli yurttaşlarımızın yanında, onların destekçisiyiz" dedi.