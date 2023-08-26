Seydişehir'de öğrenci servis araçları denetlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrencileri taşıyacak servis araçları denetlendi.

Seydişehir Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Hasan Ünüvar, gazetecilere, denetimlerde 96 okul servisi aracının kontrol edildiğini söyledi.

Araçların evraklarının ve diğer ekipmanlarının kontrol edildiğini belirten Ünüvar, "Bazı araç sahiplerini araçlarında olan eksikliklerin giderilmesi için uyardık. Okulların açılmasına az bir zaman kala hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. İnşallah kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı geçiririz." ifadesini kullandı.