SEY Vakfı, 2025-2026 Eğitim Yılı İçin Burs Başvurularını Başlattı

SEY Vakfı, 2025-2026 Eğitim Yılı İçin Burs Başvurularını Başlattı
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SEY Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs başvurularını alıyor. Bu yıl anaokuluna veya birinci sınıfa başlayacak öğrencilere 8 yıl boyunca devam edecek yaklaşık 80 milyon TL'lik burs desteği sağlayacak.

SEMRA & Enver Yücel (SEY) Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs başvuru sürecini başlattı. Bugüne kadar yüzlerce öğrenciye destek sağlayan vakıf, bu yıl anaokuluna ya da birinci sınıfa başlayacak çocuklara, 8 yıl boyunca devam edecek yaklaşık 80 milyon TL'lik burs verecek.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla 2020 yılında kurulan SEY Vakfı, yüzlerce öğrencinin hayatına dokunmaya devam ediyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına anasınıfından 8'inci sınıfın sonuna kadar kesintisiz destek sağlayan SEY Vakfı, yeni bursiyerlerini belirlemek üzere başvuru sürecini başlattı. Başvuruların 19-25 Mayıs tarihleri arasında 'seyvakfi.org' adresinden yapılabileceği duyuruldu. Yüzlerce bursiyeri bulunan SEY Vakfı, bu yıl ilk kez anaokuluna ya da birinci sınıfa başlayacak öğrencilere, 8 yıl boyunca devam edecek yüzde 100 burs desteği sağlayacak. Vakıf, burs kapsamında öğrencilerin yalnızca okul ücretlerini değil, aynı zamanda yemek, kırtasiye ve dijital araç gereçler gibi temel eğitim ihtiyaçlarını da karşılayacak.

'DEPREMZEDE BURSİYERLERİMİZ MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ'

SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, bu yılki burs programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitimde eşitlik temel amacımız. Bu nedenle bu yıl da işsiz ya da asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına yönelik yüzde 100 burs veriyoruz. Ailelerin herhangi bir başarı kriteri veya sınav sonucu sunmasına gerek yok. Her çocuğun kaliteli eğitime erişme hakkı olduğuna inanıyoruz. Kahramanmaraş depreminden sonra 500 öğrenciye sağladığımız burs imkanı en büyük sınavımızdı. Şimdi o gençlerin başarılarını görmek ise en büyük motivasyon kaynağımız. Çalışmalarımızla öğrencilerimize, dolayısıyla ülkemizin geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

'BİR ÇOCUKTAN UMUT, UMUTTAN GELECEK HEDEFLİYORUZ'

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel ise eğitimle değişen hayatlara dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir eğitim, sadece bir çocuğun değil, bir ailenin ve hatta bir toplumun kaderini değiştirebilir. Biz SEY Vakfı olarak, dokunduğumuz her bir çocuğumuzun geleceğe dair umutlarını yeşertmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki o umut bütün bir milletin umudu olacaktır. Çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarında yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Hedefimiz, teknolojiyle barışık, donanımlı, üreten çocuklar yetiştirmek. Her yıl daha fazla çocuğa ulaşmak, daha çok hayata dokunmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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