Serik'teki Okulun Bahçesindeki Atatürk Büstüne Balyozla Zarar Verildi
Eğitim Haberleri
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstü, yüzü maskeli bir kişi tarafından balyozla zarar gördü. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni bir Atatürk büstünün okul bahçesine yerleştirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yüzü maskeli kişi tarafından okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar verildi.
Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çalışma yaptı. Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirledi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okulun bahçesine yeni Atatürk büstü yerleştirildi.