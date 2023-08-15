Serik'teki Okulun Bahçesindeki Atatürk Büstüne Balyozla Zarar Verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstü, yüzü maskeli bir kişi tarafından balyozla zarar gördü. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni bir Atatürk büstünün okul bahçesine yerleştirildi.