Serik'te Okul Kıyafetleri Yerel Üretimle Karşılanacak

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde 'Okulumuzun Kıyafetini Okulumuzda Üretiyoruz' projesi hayata geçirildi.

Zırlankaya Mahallesi'ndeki Zırlankaya Köy Yaşam Merkezi'nde kurs gören Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri, hayırseverlerin de desteğiyle 'Okulumuzun Kıyafetini Okulumuzda Üretiyoruz' projesini başlattı. 2025- 2026 eğitim ve öğretim yılında birleştirilmiş okullarda eğitim yapan öğrencilerin okul kıyafetlerinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından köy yaşam merkezlerinde üretilmesinin amaçlandığı projenin, Milli Eğitim Bakanlığınca okul kıyafetinin zorunlu hale getirilmesiyle birlikte başlatıldığı ve velilerin kıyafet maliyetlerini sıfıra indirmenin hedeflendiği belirtildi. İlk aşamada 12 kursiyerle birleştirilmiş okullarda eğitim gören 30 öğrencinin kıyafetlerinin tamamlandığı, bu sayının en kısa zamanda 60'a çıkarılarak öğrencilere teslim edileceği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Köy Yaşam Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde çok güzel bir manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Eriş, "Bu uygulama kursiyerlerimizin yaparak ve yaşatarak ortaya koydukları el birliğiyle yapılmış bir çalışma. Çok güzel emeklerle ortaya konulmuş bu projede çocuklarımızın üzerinde bu kıyafetlerin kendilerini bulmuş olması önemli. Çok orijinal düşünülmüş. Burada çocuklarımızın anneleri çok emek vermiş. Hayırseverimiz desteklerini esirgememiş. Projenin devamını diliyoruz. Yaygınlaştırılması için çalışma başlatalım" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, 2025- 2026 eğitim ve öğretim yılına başladıklarını kaydederek, "Bu projede kıyafetlerin bir kısmı üretildi, üretime devam ediyoruz. Bu uygulama ile velilerimize kıyafet külfeti ve maliyet olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığınca okul kıyafetinin zorunlu hale getirilmesi ile biz de böyle bir uygulamaya köy yaşam merkezimizde başladık" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen de " Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kıyafetlerini zorunlu kılması üzerine ilçe genelinde birleştirilmiş okullarımızda okuyan öğrencilerimizin kıyafetlerini köy yaşam merkezinde kursiyerlerimizle dikmeyi amaçladık" dedi.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,