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Serdivan İlkokulu Öğrencileri İtfaiye Haftası Dolayısıyla İtfaiye Merkezini Ziyaret Etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulu'nun öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Grup Amirliğini ziyaret etti. Öğrenciler, araçları tanıdı, görevleri hakkında bilgi aldı, itfaiye eğitimi aldı ve yangın söndürme tatbikatı yaptı.