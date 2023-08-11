Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nden Velilere Seminerler

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, Yaz dönemi çerçevesinde gerçekleştirilen Çocuk Bahçesi etkinliklerine katılan öğrencilerin velileri için 'Veli- Aile Seminerleri' düzenliyor.

Serdivan Çocuk Bahçesi'nin her hafta yenilenen içerikleri ile çocuklar atölye çalışmalarında hem eğlenip hem de öğrenirken onları sabırla bekleyen veliler için de verimli bir zaman aralığı oluşturmayı amaçlıyor. Alanında uzman psikolojik danışman tarafından verilen ve yaz dönemi boyunca devam edecek olan seminerlerde 12 Ağustos Cumartesi saat 19.15'te "Çocuğumuzun Resimleri Neler Anlatıyor" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Veliler tarafından büyük ilgiyle beklenen programda; çocukların çizmiş olduğu resimlerde kullandığı renkler, şekiller, desenlerin pedagojideki anlamlarının ve yorumlarının üzerinde durulacak. - SAKARYA