Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde Atölye Başvuruları Başladı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 4 hafta boyunca devam edecek olan atölyelere başvurular bugün saat 10.00'da başladı. 24 Ekim - 18 Kasım tarihleri arasında haftanın beş günü birbirinden farklı ücretsiz atölye, ders ve diğer etkinliklerin yer aldığı Serdivan Çocuk Akademisi'nde, çeşitli atölye, ders ve etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 4 hafta boyunca devam edecek olan atölyelere başvurular bugün saat 10.00'da başladı.

24 Ekim - 18 Kasım tarihleri arasında haftanın beş günü birbirinden farklı ücretsiz atölye, ders ve diğer etkinliklerin yer aldığı Serdivan Çocuk Akademisi'nde, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 3-12 yaş grubuna ait çeşitli atölye, ders ve etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi. Başvuruların fikirvesanat.org adresinden yapılacağı bildirilirken sitede yer alan etkinlik takviminden atölye ve derslerin gün ve saatlerini takip edilebileceği ifade edildi.

Atölye başvurularının haftalık olarak yenilendiği ve kayıtların online alındığı Akademiye kontenjan gereği her bir öğrenci bir hafta boyunca en fazla iki atölyeye katılabilecek. Yeni dönem ile birlikte atölye içeriklerinin de yenilendiği Serdivan Çocuk Akademisi'nde ilk hafta Ebeveyn-Çocuk Rehberlik Atölyesi, Üç Boyutlu Resim Atölyesi, Sanat Atölyesi, Sağlıklı Büyüyorum Atölyesi, Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi, Dokuma Atölyesi, Manzara Atölyesi, Sanat Eseri Atölyesi, Puzzle Atölyesi, Sinema Atölyesi gibi onlarca farklı atölyenin çocuklarla buluşacağı belirtildi.

Ücretsiz çocuk etkinliklerinin yanı sıra aileler için de alanında uzman Psikolog eşliğinde, her hafta Veli-Aile seminerlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi. - SAKARYA