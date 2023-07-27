Serbest Yeminli ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınavları Yapılacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası tarafından serbest yeminli meslek mensupluğu ve serbest meslek mensupluğu sınavları düzenlenecek. Sınavlara orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri ve ağaç işleri endüstri mühendisleri katılabilecek. Sınavlar 16 Eylül Cumartesi günü tek oturumda gerçekleştirilecek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasınca, serbest yeminli meslek mensupluğu ve serbest meslek mensupluğu sınavları yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, serbest yeminli meslek mensupluğu sınavına, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacak.

Serbest meslek mensupluğu sınavına ise bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensupları katılım sağlayabilecek.

Söz konusu sınavlar, 16 Eylül Cumartesi günü saat 09.30'da her uzmanlık alanında tek oturumda gerçekleştirilecek.