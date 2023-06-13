Şenpazarlı öğrenciler İspanya ve Yunanistan'daki çocuklarla mektuplaştı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ilkokul öğrencileri eTwinning projesi kapsamında İspanya ve Yunanistan'daki çocuklarla mektuplaştı. İspanya ve Yunanistan'dan Şenpazar Edeler İlkokulu öğrencilerine proje kapsamında mektup gönderildi. Köy okulunda eğitim gören öğrenciler de 'sizi çok seviyoruz' yazıp kalp ve çeşitli resimler çizerek iki ülkeye mektuplarını yolladı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ilkokul öğrencileri eTwinning projesi kapsamında İspanya ve Yunanistan'daki çocuklarla mektuplaştı.

İspanya ve Yunanistan'dan Şenpazar Edeler İlkokulu öğrencilerine proje kapsamında mektup gönderildi.

Köy okulunda eğitim gören öğrenciler de "sizi çok seviyoruz" yazıp kalp ve çeşitli resimler çizerek iki ülkeye mektuplarını yolladı.

Şenpazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sündüz Akkaya Çalık, AA muhabirine, geçen yıl eTwinnig kalite etiketi ödülü aldıklarını söyledi.

Bu yıl da eTwinning projesi kapsamında iki ülke ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Çalık, "Türkiye, Yunanistan ve İspanya olmak üzere 3 ülke birlikte proje yürüttük. Bu doğrultuda Yunanistan ve İspanya'daki öğrencilerle öğrencilerimiz tanıştı, bilgi alışverişinde bulundu. Uzaktan da olsa birbirlerini tanıma fırsatı yakaladılar." dedi.

Daha sonra mektuplaştıklarını anlatan Çalık, projenin öğrencilerin gelişmesine, farklı kültürleri tanımasına katkı sağlayacağını belirtti.