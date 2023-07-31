Senegal'de Maarif Okulları Öğrencisi İngilizce Sınavında Ülke Birincisi Oldu

Senegal'de Maarif Okulları öğrencisi Aminata Dieye, en prestijli ölçme değerlendirme sınavında İngilizce dalında ülke birincisi oldu. Sonuçlara göre, Dakar Maarif Sacre-Cœur Okulu lise öğrencisi Dieye, İngilizce sınavını birincilikle bitirdi ve ödülünü Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Eğitim Bakanı Cheikh Oumar Anne'nin elinden aldı.

Senegal'de Maarif Okulları öğrencisi Aminata Dieye, en prestijli ölçme değerlendirme sınavında İngilizce dalında ülke birincisi oldu.

Her yıl matematik, tarih, İngilizce, Fransızca gibi alanlarda yapılan ve Senegal'in en prestijli ölçme değerlendirme sınavı kabul edilen "Le concours general au Senegal"in sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre, Dakar Maarif Sacre-Cœur Okulu lise öğrencisi Dieye, İngilizce sınavını birincilikle bitirdi.

Dieye, ödülünü Dakar'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Eğitim Bakanı Cheikh Oumar Anne'nin elinden aldı.