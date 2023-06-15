Şemdinli'de Meslek Lisesi Yıl Sonu Sergisi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Meslek lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerin atölyelerde yıl boyunca yaptığı ürünler sergilendi.