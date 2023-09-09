Şemdinli'de Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan eğitim öğretim yılı hazırlık ve değerlendirme toplantısında, yeni eğitim-öğretim yılı faaliyetleri ve projeleri ele alındı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eğitim öğretim yılı hazırlık ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve öğretmenler katıldı.
Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirildiği toplantıda, yıl boyunca yürütülecek faaliyetler ve projeler ele alındı.
Kaymakam Ateş, yeni eğitim-öğretim yılının herkes için güzel geçmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Eğitim