Şemdinli'de Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan eğitim öğretim yılı hazırlık ve değerlendirme toplantısında, yeni eğitim-öğretim yılı faaliyetleri ve projeleri ele alındı.