Selim'de Liseli Öğrenciler Piknik Yaptı

Kars'ın Selim ilçesi Kaymakamı Mubin Demirkıran ve Belediye Başkanı Coşkun Altun, üniversite sınav hazırlıklarını sürdüren lise son sınıf öğrencilerine yönelik piknik programı düzenledi. Öğrenciler, halat çekme yarışı yaparak stres attı ve renkli görüntüler oluşturdu.

Selim'de liseli öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Öğrencilerin halat çekme yarışı ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ın Selim ilçesi Kaymakamı Mubin Demirkıran ve Belediye Başkanı Coşkun Altun, ilçede üniversite sınav hazırlıklarını sürdüren lise son sınıf öğrencilerine yönelik piknik programı organize etti.

Sınav öncesi motivasyon ve sosyal etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, hem stres attı, hem de gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Kaymakam Demirkıran, Başkan Altun, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Üniversite sınavında başarılar diledi.

Düzenlenen piknikte halaylar çeken öğrenciler, daha sonra halat çekme yarışı yaptı. Halat çekme yarışında arkadaşların alkışlarıyla mücadele eden öğrenciler, renkli görüntüler ortaya çıkarırken, üniversite sınavı öncesinde streslerini de attılar. Düzenlenen program sonrasında öğrenciler ilçeye geriye döndü. - KARS