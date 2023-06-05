Üye Girişi
Haberi Paylaş
Selim'de Liseli Öğrenciler Piknik Yaptı

Selim'de Liseli Öğrenciler Piknik Yaptı

Eğitim Haberleri

Kars'ın Selim ilçesi Kaymakamı Mubin Demirkıran ve Belediye Başkanı Coşkun Altun, üniversite sınav hazırlıklarını sürdüren lise son sınıf öğrencilerine yönelik piknik programı düzenledi. Öğrenciler, halat çekme yarışı yaparak stres attı ve renkli görüntüler oluşturdu.

Selim'de liseli öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Öğrencilerin halat çekme yarışı ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ın Selim ilçesi Kaymakamı Mubin Demirkıran ve Belediye Başkanı Coşkun Altun, ilçede üniversite sınav hazırlıklarını sürdüren lise son sınıf öğrencilerine yönelik piknik programı organize etti.

Sınav öncesi motivasyon ve sosyal etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, hem stres attı, hem de gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Kaymakam Demirkıran, Başkan Altun, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Üniversite sınavında başarılar diledi.

Düzenlenen piknikte halaylar çeken öğrenciler, daha sonra halat çekme yarışı yaptı. Halat çekme yarışında arkadaşların alkışlarıyla mücadele eden öğrenciler, renkli görüntüler ortaya çıkarırken, üniversite sınavı öncesinde streslerini de attılar. Düzenlenen program sonrasında öğrenciler ilçeye geriye döndü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Selim Kars Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title